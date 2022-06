No pueden probar que tenga vínculos con el crimen organizado: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que sus opositores no pueden probar que él tenga vínculos con el crimen organizado porque se rige por la honestidad.

El presidente López Obrador insistió en que no existen pruebas del hecho y que sus adversarios se han dedicado a hacer campañas en su contra.

“Entonces, sí hay diferencia y vamos a seguir así, lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya, una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha, por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza, eso no existe en el gobierno, tan no existe que para atacarnos inventan“, expresó.