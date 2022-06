Toño García a favor de propuesta de “Alito” para armar a los ciudadanos

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para el Senador de la República, Antonio García Conejo, la propuesta para conceder permisos a la ciudadanía para portar armas, impulsada por el diputado federal Alejandro Moreno (Alito), no es negativa siempre y cuando se establezcan reglas claras.

En rueda de prensa, el senador perredista aseguró que, la iniciativa de Alito es el reflejo del malestar de la ciudadanía ante la falta de acción de las autoridades a la inseguridad y la violencia existente en todo el país.

“La propuesta que hace Alejandro es una voz de muchos ciudadanos ya desesperados porque los responsables de la seguridad no lo están haciendo. No me parece tan mal pero habría que poner las reglas claras para que no sea más grave el remedio que la enfermedad”, mencionó.