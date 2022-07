Detienen a menor de 6 años por pistola de juguete en aeropuerto

En TikTok se viralizó el video de un niño de 6 años que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por llevar pistolas de juguete.

El video en la plataforma de tiktok alcanzó 2.7 Millones de me gusta, 11 mil comentarios y 114 mil guardados.

El caso se hizo viral a través de TikTok, en el video se puede ver al niño y a todos los policías del aeropuerto, quienes están sacando las pistolas de juguete de una mochila de Mario Bros.

En el video pusieron la descripción “Sospechoso de 6 años por portación de armas en el aeropuerto” y de fondo la canción “Hermano Cayó la Ley” de Tigres de Santa Clara.

Pero no solo agarraron al niño, toda la familia fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues al pasar las maletas por seguridad encontraron lo que parecían “armas” en la mochila del niño.Por lo que la policía procedió a revisar todas las maletas minuciosamente y encontraron que sólo eran pistolas de juguete.

En los comentarios del video muchas personas criticaron la situación y dijeron que era lógico que los detuvieran por traer armas de juguete, pues a veces estas no se distinguen de las verdaderas.

En otros decían cosas como “dime que no has viajado en avión sin decirme que no has viajado en avión”.

Mientras que en otros se reían de la situación y decían que se trataba solo de un niño y que él no sabía que no podía llevar sus juguetes a un aeropuerto y que lamentablemente las autoridades se enfocaron más en un menor de 6 años, que en criminales de verdad.

