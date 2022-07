A ‘Chayito’ de 14 años la vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos

A sus 14 años, Rosario ha vivido todas las desgracias que una niña de su edad no debería sufrir; vivía hace dos años en un chiquero entre animales muertos, es pepenadora de basura desde que tiene uso de memoria y, cuando quiso salir adelante y dedicarse a un trabajo digno, acudió a su prima, quien la vendió por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un joven de 19 años que la violaba y golpeaba todos los días “me hacía daño, me violaba, me hacía bien feo, me golpeaba” describió.

“Chayito”, es una adolescente que jamás ha asistido a la escuela, en consecuencia no sabe leer, ni escribir, tampoco sumar o restar, y todo lo que ha conocido su vida es salir a las calles todas las madrugadas a pepenar basura para poder comer.

Con escasas esperanzas de salir de su condición de pobreza extrema abandonó Tuxtepec y acudió a una de sus primas en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, quien le prometió que si se iba con ella le conseguiría un trabajo.

Vivió con ella de manera “normal” por dos o tres semanas, después, simplemente le dijo que se tenía que ir con un hombre, que ahí le iban a dar de comer mejor, que podría tener una mejor casa.

Al llegar, Luis, de 19 años, la recibió en su casa, donde durante un año solo recibió golpes y ante su insistencia de querer regresar a su casa él se negó asegurándole que era su dueño. “Luego de que me golpeara, y me violaba, yo le dije que me quería regresar con mi hermana y mi abuela, pero él me decía que no podía escapar porque había pagado por mí…al reclamarle, le pregunté que cuánto había pagado por mí y me respondió que dio un cochino, un guajolote y 500 pesos.”

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...