Con algún problema mental cerca del 10% de presos en Michoacán

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Del total de la población penitenciaria de los Centros de Readaptación Social de Michoacán, cerca del 10% tienen alguna enfermedad mental, sin embargo, el Sistema Penitenciario a cargo de Ignacio Mendoza Jiménez, no cuanta con psiquiatras que puedan atender las necesidades de los reclusos, esto ante la escases de profesionales en salud mental en todo el estado y la baja oferta de salarios por parte del sistema.

Por lo anterior, es la Secretaría de Salud del Estado (SSM), a través del Hospital Psiquiátrico que se brindan las sesiones correspondientes, de ahí que los internos son sacados de los penales para recibir sus terapias.

“Tenemos salidas de internos a atenderse al hospital psiquiátrico y ahí se les dan las atenciones, sin embargo estamos buscando la manera de contratar psiquiatras con objeto de ya no sacarlos, se nos está dificultando porque no hay psiquiatras en Michoacán y desafortunadamente nuestros salarios son muy poco competitivos con lo que ellos pueden disponer por el ejercicio tan particular de su profesión, pero sí se está dando atención, no es exactamente como nosotros quisiéramos, no con la puntualidad que debería ser, pero tiene esa justificante que no depende de nosotros, no hay psiquiatras”.