AMLO denuncia prepotencia de abogados de Alito Moreno

Andrés Manuel López Obrador acusa a los abogados de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, por comportamientos prepotentes durante la revisión migratoria que se les realizó luego de regresar de Estados Unidos.

En la mañanera el mandatario comentó a cerca de la prepotencia de los abogados diciendo:

“Ayer me entregaron el informe de lo que sucedió, lo mismo, creo que tardó 20 minutos y había tres abogados, incluso el agente que lo atendió o quienes lo atendieron se quejaron de la prepotencia de los abogados, insultos y todo. Se portaron, pues, de manera responsable, no cayeron en ninguna provocación, pero no hay que reprimir, perseguir, censurar a nadie y no pasa absolutamente nada, nada”.

El presidente descartó cualquier asunto relacionado con Alito, pues menciono que el priista es libre de viajar a cualquier lugar.

