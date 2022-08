Papa Francisco habla sobre su posible renuncia : “No es una catástrofe”

El papa Francisco comentó: “La puerta está abierta, eso es cierto”, luego de que algunos periodistas lo cuestionaran en su vuelo regreso a Roma.

El Papa Francisco ha dejado la puerta abierta a su renuncia, aunque ha dejado claro que actualmente no la está considerando. Sin embargo, admitió que tuvo que reducir sus actividades, especialmente en términos de velocidad de viaje.

“La puerta estaba abierta. Fue una elección muy normal”, dijo el Papa de 85 años a los periodistas en el vuelo de regreso a Roma de un viaje a Canadá.

El Papa señaló que no piensa renunciar ahora, pero eso no significa que no pueda comenzar a evaluar la posibilidad pronto. “No he llamado a esta puerta hasta hoy, y no he dicho que voy a ir a esta habitación.

No he oído hablar de la posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no lo haré”. Piénsalo, ¿verdad? Pero ahora, sinceramente, no lo sé. El viaje también fue un poco como una prueba… Realmente no puedo viajar en este estado, es posible que tengas que cambiar un poco tu estilo, recorta, salda tu deuda por el resto del viaje que tienes que hacer, reorganiza, todo esto fue comentado durante las preguntas que se le lanzo sumo pontífice.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...