Andrea Flores, luego de recibir amenaza es atacada con acido

Mientras caminaba tranquilamente para trabajar, Andrea Flores de 28 años fue agredida con acido, fueron dos hombres que se encontraban abordo de una moto que lanzaron el acido a la joven.

El ataque sucedió el pasado martes primero de agosto, al rededor de las 7:30 de la mañana, en la colonia Galaxia de Amalucan en el estado de Puebla; la joven cuenta que caminaba para ir a poner su puesto de pan, pero dos hombres en una motocicleta se detuvieron a un lado suyo y le lanzaron el acido.

Ella no pudo ver quienes fueron, o identificarlos de alguna manera, pues cubrir su rostro fue su primera reacción. Al encontrarse cerca de su casa pudo meterse a la regadera de inmediato. Posteriormente recibió atención medica.

En una entrevista con el medio local Cinco Radio. “Anteriormente me habían amenazado por Facebook. Me mandaban mensajes de que me cuidara, fui a Policía Cibernética pero ya no siguió el caso”.

Andrea ya ha iniciado el proceso judicial, poniendo una denuncia para que se descubra quién realizó el ataque y obtener justicia.

