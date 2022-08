Aún no hay denuncias contra el Congreso de Michoacán por despido de trabajadores

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, descartó que haya hasta el momento denuncias por parte de trabajadores de confianza, ante el presunto despido y motivo por el cual tomaron las instalaciones el pasado viernes, impidiéndole a los diputados realizar la sesión extraordinaria en el edificio central del Legislativo.

Y es que días antes los empleados al servicio de los legisladores denunciaron un despido masivo y advirtieron denuncias contra el Congreso, sin embargo, la presidenta de la Mesa, negó que haya llegado algún documento a la presidencia.

Si bien, negó también un despido masivo -como lo calificaron los trabajadores- sí resaltó la existencia de un acuerdo elaborado entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para hacer una reducción de la plantilla de cada uno de los 40 diputados.

“Hay un acuerdo de disminuir el personal que está de más, no se la cantidad que sea pero hasta el día de hoy no hay ninguna determinación, no he tenido ninguna denuncia personal de que ya haya sucedido así, porque si son despidos injustificados terminará en presentación de denuncia porque los trabajadores tiene sus garantías laborales conforme a derecho”.

Hernández Íñiguez resaltó que la disminución del capítulo 1000 (en torno a las nóminas del Congreso), ayudará a rescatar las finanzas legislativas las cuales se mantienen en déficit.

La priísta resaltó la necesidad de revisar en lo general a todo el personal adscrito al Congreso, con el fin de evitar duplicidad de funciones, de puestos y a aviadores.

