Invita SFA pasar por placas nuevas; “ya no hay rezago” asegura Navarro

Morelia, Michoacán.- Luego de varios meses sin nuevas placas a entregar, pese a que automovilistas ya habían pagado su proceso de reemplacamiento en Michoacán, la Secretaría de Finanzas y Administración ya está al corriente en la entrega de las nuevas láminas, asegurando que el rezago se terminó y ahora las placas pendientes son de las de los usuarios que pagaron meses antes.

Por lo anterior, el titular de la SFA, Luis Navarro García, invitó a los contribuyentes a acudir por sus láminas, mientras que los usuarios que aún no realizan su trámite de reemplacamiento, aseguró que tendrán sus placas del gobierno nuevo sin problema alguno.

“Prácticamente ya estamos cerrando esa racha, ya es muy poquito lo que falta. Se les manda invitaciones a que asistas y hay días en que los módulos no tenemos la presencial de gente que quisiéramos pero ese ya no es un problema porque placas ha habido y ahorita si no se han entregado es porque ahorita la gente ya pagó y se siente tranquila y no han acudido por las placas”.

Navarro recordó que son 910 mil autos a reemplacar la meta para este 2022, cifra de la cual hasta el momento se contabilizan 750 mil que ya realizaron este proceso, con lo que la SFA calcula alrededor de 2 mil millones de pesos recaudados por placas y refrendo nuevos.

Asimismo, enfatizó que de lo recolectado mil 400 millones estará etiquetados para infraestructura, carreteras, maquinaria para el campo, programas de bienestar, salud y para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Es de recordar que, el Congreso de Michoacán aprobó una extensión del plazo en el reemplacamiento, hasta el 30 de septiembre de este años.

