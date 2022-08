“llegué a resignarme, porque ya no podía”; AMLO recuerda infarto del 2013

Este viernes 05 de agosto desde Huamantla, Tlaxcala, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador contó su experiencia de un infarto que sufrió en el 2013.

“Les hablo de esto porque yo lo padecí y me salvé porque me atendieron a tiempo. Se me cerró por completo la vena, la arteria, llegué a urgencia a las 2:00 de la mañana y ese medicamento que tienen ahí, me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria”

Por su experiencia, ahora el esta comprometido con equipar a la entidad con la atención medica y medicamentos, pues es de suma importancia, ya que es la diferencia entre la vida y la muerte.

“Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya podía, ya no soportaba ese dolor”, contó.

Ahora, es su propósito que los hospitales del país bajo su administración cuenten con lo necesario par servir a la población.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...