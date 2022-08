Hombre murió durante “narcobloqueos” en Guanajuato

Juan Carlos Orozco, un trabajador de la empresa Transportes Azteca, falleció durante los narcobloqueos sucedidos el martes en Guanajuato, aseguraron la empresa en la que trabajaba y su hermana, quien señaló que las autoridades no le han dado información.

La mujer, de nombre Katia, indicó que su hermano fue interceptado por los criminales que atemorizaron por horas vialidades principales de Guanajuato. De acuerdo con grabaciones proporcionadas por la empresa, supieron que él fue detenido con pocnhallantas, bajado del tráiler que manejaba. Le dispararon cuando se encontraba en el piso.

“Lo interceptaron ellos, la empresa de hecho tienen imágenes que lo corroboran e intentan incendiar el tráiler que traía mi hermano. No sé qué tipo de combustible usaron, el caso es que no incendió, sólo se ve como un costado ahumado y a mi hermano le dispararon”.

Katia reprochó que tras 48 horas de los hechos, no le han entregado más detalles de cómo fue la muerte de su hermano y aseguró que lo que sabe es porque la empresa lo ha facilitado.

“Me dicen que no tienen nada de información, que no saben más que las puras suposiciones, de lo que pudo haber pasado, pero no me dicen algo concreto, algo que sea real, porque dicen que todavía los peritos no tienen nada. Y otro detalle, que supuestamente no hay cámaras ahí donde sucedieron los hechos”, afirmó.

“Yo todavía quería pensar que no era él, pregunté ‘¿Sí corroboraron que era él?’ y me dijeron que sí, que de hecho iba pasando una unidad de Transportes Azteca y vio la unidad detenida y ya había unidades policiales y mi hermano estaba tirado”, finalizó.

