Por falta de permisos de Protección Civil, al menos 3 estacionamientos clausurados

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Después que la administración municipal realizara un operativo para conocer cómo se encuentran los estacionamientos en la capital michoacana, el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, Adolfo Valdespino Silva señaló que 3 de estos establecimientos fueron clausurados debido a que no contaban con permisos de Protección Civil.

El funcionario municipal puntualizó que principalmente es debido a que no muchos no presentaron sus planos de construcción o no tenían la señalización correcta, por lo que la corporación municipal, no había brindado los permisos necesarios, hecho que generó precisamente la clausura de su licencia de funcionamiento, por lo que no podrán operar más.

Destacó que fueron 153 los estacionamientos que fueron revisados en todo el municipio, de los cuales 16 estaban con inactividad comercial, éstos ya estaban ocupados por otro tipo de servicio; 85 estacionamientos contaban con todos sus papeles en regla, por lo que únicamente se les hizo alguna recomendación para actualizar datos menores.

Por su parte 14 no presentaron toda su documentación, por lo que los mismos, cuentan con un par de meses para presentarlos ante la dirección, de lo contrario se harían acreedores a la suspensión de sus licencias y con ello, quedarían fuera de circulación.

Recordó que son alrededor de 6 los locales que buscan convertirse precisamente en estacionamientos, sin embargo, comentó que se analiza todo el papeleo por parte del Ayuntamiento, precisamente para que se les pueda entregar la licencia, hasta el día de hoy, la administración municipal no ha entregado permisos para abrir este tipo de giros.

Es de recordar que una de las principales quejas por parte de los morelianos es el costo excesivo de estos lugares, por lo que el director, señaló que la comisión de los regidores y Profeco, deberá atender este tema, precisamente para que se pueda tener un mayor control ante esta problemática que es muy recurrente.

