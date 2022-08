Únicamente 24 países fueron seleccionados para el reestreno de Spiderman: No way home y México es uno de ellos.

Falta muy poco para que se estrene la versión extendida de Spiderman: No Way Home en algunas salas de cine del mundo, México es uno de los países seleccionados para disfrutar de este reestreno que tendrá algunas escenas inéditas del héroe arácnido.

Spiderman: No Way Home – The More Fun Stuff Version es el nombre oficial que tiene la película en su reestreno.

En su primer estreno, la cinta protagonizada por Tom Holland logró recaudar cerca de 1,901 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndola en la sexta película con mayor recaudación de todos los tiempos.

Para sorpresa de muchos, algunos países tendrán que esperar un par de semanas para poder disfrutar de la versión extendida en sus salas de cine.

La cinta se estrenará en las salas de cine mexicanas el próximo jueves 1ero de septiembre, mientras que países como España o Italia, tendrán que esperar hasta finales de

