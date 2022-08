La modelo venezolana Arianny Tenorio, novia del influencer poblano, Luisito Comunica, denunció a través de sus redes sociales que sufrió abuso sexual.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada”, dijo la venezolana.

La modelo de 28 años señaló que el agresor la tocó sin su consentimiento y le dijo cosas morbosas, para posteriormente darse a la fuga.

