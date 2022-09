Normalistas continúan en exigencia de ser contratados y las acciones de protesta no paran en Morelia

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Estudiantes que egresaron de las normales del estado de Michoacán, nuevamente se manifestaron este jueves con bloqueos en la zona del Obelisco a Lázaro Cárdenas en la capital del estado, para exigir a las autoridades estabilidad laboral a través de la contratación de maestros.

En entrevista, el egresado de la normal de Arteaga, Eduardo Mondragón mencionó que han detectado la gran necesidad de maestros en la escuelas, sin embargo, la autoridad a pesar de tener listos a casi 2 mil egresados no ha dado respuesta a sus demandas

“La autoridad no ha dado una respuesta ni a los padres de familia ni a nosotros como egresados, hicimos un proceso que maneja el UESICAM, nosotros lo llevamos a cono marca la normativa, como saben ya inicio el ciclo escolar y en diferentes escuelas no se ha iniciado correctamente por la necesidad de maestros, no sabemos porque la Secretaría de Educación al día de hoy si hay 800 maestros que hicieron el proceso y otros casi mil compañeros de la generación 2022 que ya están listos para dar su servicio el estado no ha mandado a los maestros “

En este tenor el normalista se refirió a la sociedad y explicó que la lucha no nada más es de los egresados, si no que la lucha es por una educación “para todos, por una educación pública para que llegue a todas las comunidades, a todos los lugares alejados del estado”

Resaltó que esté gobierno lo único que ha hecho es tomar fotos y hacer creer a la población de que hacen el trabajo en materia educativa.

Eduardo Mondragón, subrayó que no han recibido ningún llamado, ni ninguna orden de adscripción para presentarnos en las escuelas, “la verdad la secretaria de educación yo creo que ni si quiera conoce el tema de los egresados, ni siquiera conoce lo pasa .porque hemos tenido reuniones con funcionarios y ni si quiera conocen la normativa”

Finalmente, afirmó que en conjunto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), definirán las acciones a seguir en los próximos días.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...