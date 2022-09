“Babo” vocalista de Cartel de Santa denunciado por agresiones a su ex pareja

Por medio de Twitter fue donde la ex novia del rapero conocido como “Babo”, vocalista del grupo “Cartel de Santa”, denunció supuesta agresión física por parte del rapero, agresión que su hija alcanzó a presenciar según comenta.

El suceso ocurrió en Cancún donde el rapero tenía una presentación, Melanie comentó que al lugar llegaron ya peleados y su asistencia era solo para cuidar de la hija del vocalista. Melanie escribió que se dedicó a fumar en el balcón de su habitación donde el rapero llegó con dos pasteles pero siguió discutiendo con ella aunque está solo lo escuchaba para evitar que siguieran discutiendo.

“Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro”, dijo la chica quien después de los golpes decidió enfrentar a Babo.

Al parecer, Melanie trató de poner una denuncia en contra de su ahora ex pareja pero debido a que ya habían pasado más de quince días de la agresión la denuncia no procedió.

“La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días” señaló la ex novia del cantante.

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

