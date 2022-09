“Por sonreír” le niegan el puesto a esta analista de Recursos Humanos

De tantas razones o pretextos para comunicarle que no había conseguido el puesto le dieron la más absurda pero al parecer en vez de enfado le causó gracia a está analista de Recursos Humanos.

Se trata de María Manuela Fernández originaria de Buenos Aires, Argentina, a quien le fue rechazado el cargo tan solo por sonreír al momento de su entrevista de trabajo pues sus entrevistadores tan solo le dijeron “te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional”.

“Me postulé hace 1 mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona. Y hoy me llegó este mail: ‘Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática’ y por esto no me eligieron para el puesto”, escribió en su cuenta profesional de LinkedIn.

En el post, María compartió una captura de pantalla en donde se puede ver parte del texto en donde le escriben por qué no obtuvo el trabajo, después tan solo escribió que le causó gracia este tipo de respuesta. “Al principio me enojé, pero ahora me río…creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas”, escribió la licenciada.

