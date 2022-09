VIDEO| A sus 78 años “Kiko” sigue dando shows, ahora en circos

“Es gracioso, pero no gracioso de risa…”, es uno de los tantos comentarios que se pueden leer en el video de tiktok donde podemos ver a Carlos Villagrán como “Kiko” bailando al ritmo de “I know you want me” de Pitbull.

El video fue grabado por un usuario de la red social de videos cortos, al parecer el actor fue parte de un segmento en la función del circo Hermanos Fuentes Gasca el cual se encuentra en Honduras, en el video se puede apreciar como el actor de 78 años va vestido del personaje que lo consagró como una leyenda de la comedia televisiva.

A pesar de la negatividad de algunos, otros le siguen aplaudiendo el que siga vigente en los escenarios “cuándo amas lo que haces todo lo que haces lo haces súper excelente” decía un comentario de un usuario de tiktok.

