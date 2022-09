Natanael Cano se cansa de hacer música “a veces no quiero cantar, a veces no quiero ser artista”

Luego de vivir por casi dos años en Estados Unidos, Natanael Cano quien es exponente de los corridos tumbados en nuestro país, por fin regresa a México para preparar su próxima entrega discográfica la cual lleva su nombre como título “Natanael Cano” y cuenta con al menos 12 canciones.

En una entrevista con Pepe Garza en su canal de YouTube, el cantante confeso querer dejar de hacer música y solo quedarse en su cuarto pues también, como muchos otros, se cansa de hacer música aunque aseguro que siempre busca la inspiración para “recargarse”.

“A veces me canso de hacer música, a veces no quiero cantar, a veces no quiero ser artista, a veces no quiero salir del cuarto” expresó el joven originario de Hermosillo, Sonora.

En cuanto a su regreso a México, dijo que de los principales motivos que le hicieron regresar fue que “odia la comida de Estados Unidos” y regresó para disfrutar de los platillos que su madre le prepara pero también para que esta lo “cuide”.

“Se siente diferente y también me sirvió porque estoy haciendo el disco. Estoy en Hermosillo, Sonora grabando, estoy con mis papás, como bien, duermo bien, voy para el estudio y estoy bien tranquilo”, dijo Natanael.

