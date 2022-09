VIDEOS| Niños de al menos 10 años saquean y destruyen tienda de autoservicio

El caso se dio en una tienda de autoservicio en donde al menos 100 menores de edad entraron en conjunto para robar mercancía y destruir parte de las estanterías, mientras lo hacían corrían y gritaban incomodando a los otros clientes.

El video donde quedó capturado el suceso fue compartido por los empleados del establecimiento ubicado en Mayfair, en Tyson Avenue, Filadelfia, en el video quedó capturado como los jóvenes entran al local en su mayoría menores de al menos 10 años de los cuales no se sabe porque no se encontraban bajo la supervisión de sus padres. En el video se puede escuchar como los empleados avisan a los jóvenes sobre el llamado a las autoridades pero estos hacen caso omiso.

Las autoridades no arrestaron a ningún presunto culpable pero han dicho que investigarán la causa de la entrada repentina de los jóvenes al lugar así como la cantidad del daño y la identidad de los niños.

“En pocas palabras, no podemos permitir que este tipo de comportamiento vuelva a ocurrir, la comunidad empresarial no se lo merece. Los ciudadanos de esta ciudad no se lo merecen” dijo Jhon Standfor primer sub comisionado de la policía de filadelfia.

Según han dicho, la tienda está colaborando con las autoridades en la investigación del caso el cual es un suceso quien ha ocurrido en otras tiendas de la misma cadena. Hasta el momento se desconoce la razón de este hecho y la identidad de los responsables.

