Kate Arizmendi | Grupo Marmor

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, quién a partir de este 01 de octubre asumirá la Gubernatura de Michoacán

En el proyecto que estuvo a cargo del magistrado Indalfer Infante González, se dictó la sentencia mediante la cual se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán, así como la declaratoria de validez de la elección, en torno a la impugnación de los resultados de la elección a gobernador del pasado 06 de junio.

De esta forma, el “recurso madre” interpuesto por el Equipo por Michoacán, en el que se acreditan algunas de las irregularidades que supuestamente se vivieron durante las elecciones pasadas, pierde validez, dado que se mencionó que ninguna de ellas resulta determinante para el resultado de la elección y tampoco advierten que se configura una situación generalizada que haya puesto en riesgo o genere incertidumbre sobre la legalidad o autenticidad de la elección.

“No hay indicios que prueben que el contexto de inseguridad que se vivía en la entidad afectó las elecciones en ningún distrito en específico, para mí se demuestra que no existen elementos contextuales que sostengan de manera lógica y general una violencia generalizada en la entidad, ni siquiera en un distrito especial; no se encuentra demostrado el contexto de violencia generalizada por la presunta influencia ilícita, debido a que los indicios no resultan aptos para tal efecto, no obstante, los indicios indican que sólo se acreditó una violencia focalizada en los municipios relacionados con estos hechos”, explicó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, quién votó a favor del proyecto.

De manera unánime, la Sala Superior cierra así la incertidumbre referente al tema de la elección en Michoacán, de modo que será el candidato de la alianza Morena- PT, Alfredo Ramírez Bedolla quién gobierne la entidad hasta el 2027.