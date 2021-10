Xbox anuncia el evento del vigésimo aniversario

Microsoft ha anunciado una celebración del aniversario de Xbox para conmemorar los 20 años de Xbox. También ha dejado en claro que no se anunciarán nuevos juegos durante el programa.

Anunciada en el blog de Xbox Wire , la celebración del aniversario de Xbox tendrá lugar el 15 de noviembre, a partir de las 10 a. M. PT / 1 a. M. ET / 5 p. M. GMT. “Si bien no anunciaremos ningún juego nuevo, esta transmisión de aniversario será una mirada especial a los 20 años de Xbox”, dijo Matt Booty, director de Xbox Game Studios.

El anuncio se produjo junto con una hoja de ruta para los próximos tres meses de Xbox Game Pass. El 28 de octubre, Age of Empires 4 se lanzará en Game Pass para PC, y le seguirá Minecraft, que finalmente aterrizará en Xbox Game Pass para PC el 2 de noviembre. Forza Horizon 5 se lanzará el 9 de noviembre, y la edición GOTY. de Flight Simulator aterriza el 18 de noviembre. Finalmente, Xbox completa el año con Halo Infinite el 8 de diciembre.

La promesa de no anunciar significa que probablemente no veremos nada de Fable, que Xbox parecía sugerir confusamente que vendría recientemente . Sin embargo, Booty no especificó nuevos anuncios de juegos, por lo que puede haber imágenes de juegos anunciados previamente si tenemos suerte. Simplemente no te hagas ilusiones demasiado …

En otras noticias del aniversario de Xbox, echa un vistazo a las nuevas zapatillas Adidas que se han creado para el gran cumpleaños de Xbox.

