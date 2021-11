“No existen las autodefensas, civiles serán desarmados” advierte gobernador

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, negó la existencia de los grupos de autodefensas al tiempo que calificó a esos movimientos armados como un “montaje” para cometer acciones fuera de la ley.

Lo anterior durante la rueda de prensa de este lunes, en donde adelantó que estos grupos serán desarmados por la Sedena como lo marca la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

“No puede haber autodefensas eso no es legal, al contrario, casi siempre es un montaje para cuestiones ilícitas, sí, tienen que ser desarmados eso es un tema que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional que es el órgano federal encargado de velar por la ley de armas de fuego”.

Al mandatario se le preguntó por el grupo autodenominado “Pueblos Unidos”, supuestamente integrado por guardias comunitarias que se ha expandido por la zona aguacatera de Ziracuaretiro y que se originó para defenderse del crimen organizado y evitar ser extorsionados, secuestrados y despojados de sus huertas.

Ramírez Bedolla reiteró que no existen las autodefensas y que grupos como “Pueblos Unidos” se amparan bajo el término de autodefensas” para portar armas.

Cualquier grupo armado fuera de la ley, está fuera de la ley, ahora tratan de camuflajear o decir que son autodefensas, no existe el término o el concepto autodefensa en la ley. Ya nos pasó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el virrey Castillo que legalizó y armó a los grupo de autodefensa y que en realidad esas armas ahora están extraviadas o están al servicio de la delincuencia organizada, yo lo he dicho, es el Rápido y Furioso Michoacán y eso no puede ser, y por supuesto que no permitiremos y que de ninguna manera estamos nosotros de acuerdo con ese tipo de manifestaciones

Aseguró que las fuerzas castrenses mantienen operativos en los municipios donde se localizan estas guardias comunitarias para evitar su expansión.

