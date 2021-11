Se cumplen 30 años de la muerte de Freddy Mercury

REDACCIÓN / GRUPO MARMOR

Morelia,Michoacán.- Fue un 24 de noviembre, pero de 1991, cuando murió el cantante de Queen a los 45 años a causa de una bronconeumonía agravada por el VIH que padecía.

Y cuando le toca hablar desde el yo, el resultado siempre resulta alucinante. “No espero llegar a viejo y, lo que es más importante, realmente no me importa. Desde luego, no tengo ninguna aspiración de vivir hasta los 70 años. Sería muy aburrido. Me habré muerto e ido mucho antes”, es la profética y hasta escalofriante introducción con que arranca el último capítulo del texto, titulado Paseando con el destino, donde precisamente el cantante de Queen traza la radiografía de sus últimos años, desde la adultez de fines de los 80 hasta su muerte en 1991 como consecuencia del Sida.

Aunque no le preocupaba en demasía, Mercury igual pensaba en el futuro. Se situaba en lo que sucedería con su imagen más allá del plano terrenal. Pero en sus diálogos a modo de diario de vida también se exhibe analizando su propio presente. “Siempre he sido una persona seria, pero aún tengo una naturaleza frívola. Supongo que al tener 39 años te tomas las cosas de manera más calmada. Es algo en lo que pienso de manera instintiva”,

Aun se sigue recordando al cantante como uno de los mejores de todos los tiempo, hoy se cumplen 30 años de su tan sonada muerte.

