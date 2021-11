Familia de Jessica entrega iniciativa para aplicar pena vitalicia a feminicidas

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La madre, padre y hermanos de Jessica González Villaseñor, se reunieron con la presidenta del Congreso Local, Adriana Hernández Íñiguez, para entregar una iniciativa para que la pena vitalicia esté contemplada como castigo a los feminicidas.

El documento fue firmado por la madre de la joven maestra asesinada hace más de un año, Verónica Villaseñor, la activista Elvia Higuera Pérez, y la ex secretaria de mujer, Nuria Gabriela Hernández Abarca, en el que se plantea una reforma al artículo 120 del Código Penal de Michoacán, ante la omisión, complicidad y negligencia de las autoridades y la sociedad, que terminan por normalizar la violencia contra las mujeres.

El articulo en mención, habla particularmente de la tipificación del feminicidio, sus características y cómo reconocerlo, para que al final la propuesta sea: A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá pena vitalicia de prisión. Actualmente la pena máxima es de 50 años y la mínima de 20 años.

Posterior a la entrega del proyecto de decreto y de colocar una enorme cruz rosa con el rostro de Jessica González en uno de los balcones del edificio legislativo, la señora Verónica, reconoció que, si bien la violencia machista debe tener un cambio estructural desde la familia, la pena vitalicia hará que los hombres jóvenes, recapaciten antes convertirse en feminicidas, tal como ocurrió con Diego Urik N. presunto responsable del feminicidio de la profesora.

“Estos niños necesitan unas penas ejemplares para que mínimo de esa manera impacte en los pensamientos de estos chicos que son de 18, 19, 20 años. Para mi sería algo que sí va a impactar en ellos, por lo menos lo van a pensar un poco más”.

Declaró que lo más importante de presentarse ante la presidenta de la Mesa Directiva, es presionar a los diputados para que trabajen en legislar penas más altas, aunque su propuesta de pena vitalicia sea rechazada:

“Si mi me dicen que no es la solución, yo lo único que pido son soluciones. Jessi ya no está, ya no me la van a devolver pero tengo más sobrinas, tengo más niñas, las veo a todas ustedes cuando gritan el miedo que tiene, por eso lo hago”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...