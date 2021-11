¿Debe preocupar la nueva variante de Covid?

Morelia, Michoacán.- Omicron, la nueva variante del coronavirus -identificada primero en Sudáfrica, pero también detectada en Europa y Asia– está suscitando preocupación en todo el mundo debido al número de sus mutaciones, que podrían ayudar a su propagación o, incluso, a evadir los anticuerpos de una infección previa o la vacunación.

La noticia de la variante llevó a los países a anunciar nuevas restricciones a los viajes el viernes e hizo que los fabricantes de medicamentos se apresuraran a comprobar si sus vacunas para el C-19 seguían siendo protectoras.

Es probable que las mutaciones de omicron hagan que ciertos tratamientos contra el Covid-19 -incluidos algunos anticuerpos fabricados- sean ineficaces, dijo el doctor David Ho, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia.

Las píldoras antivirales experimentales -como Paxlovid de Pfizer Inc y molnupiravir de Merck & Co Inc – atacan partes del virus que no han cambiado en omicron, y estos fármacos podrían ser aún más importantes si la inmunidad natural y la inducida por la vacuna se ven amenazadas.

