Acusaciones contra Silvano no son más que linchamiento mediático: Octavio Ocampo

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia,Michoacán.- El dirigente estatal del PRD Octavio Ocampo considera que la serie de supuestas denuncias que la administración estatal encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla contra el ex mandatario Silvano Aureoles Conejo, se trata de “linchamiento mediático” ya que dijo no tienen sustento legal.

“El gobernador no puede estar señalando mediáticamente a ex funcionarios o a un gobierno si no tiene el sustento legal; se tiene que apegar a la legalidad, al Estado de Derecho; porque si no, pareciera que es un tema mediático”, señaló.

Explicó que ley establece normas, reglas y procedimientos que la administración morenista debía seguir para formalizar sus acusaciones de supuestos desvíos de recursos contra el perredísta Silvano Aureoles.

“A la fecha solo existe un “linchamiento mediático”, si el gobernador o alguien tiene pruebas, los legal es que proceda ante las instancias competentes”, añadió.

Finalmente recalcó que existe la Auditoría Superior de Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información, instancias en donde se debe recurrir, más allá de señalarlo ante los medios.

