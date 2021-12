El porno es una vergüenza, arruinó mi vida sexual: Billie Eilish

Morelia, Michoacán.- La cantante ganadora del Grammy, Billie Eilish, habló sobre su adicción a la pornografía a partir de los 11 años y cómo esto le arruinó su vida sexual adulta.

Eilish, quien cumplirá 20 años este sábado, reveló que solía ver pornografía desde temprana edad y que esto le «destruyó» su cerebro.

«Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía 11 años.

«[…] Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía», relató en entrevista para «The Howard Stern Show» en la radio Sirius XM.

Billie Eilish destacó que a pesar de que la pornografía la ayudaba a sentirse «cool», dijo que sufría pesadillas porque parte del contenido que vería era violento abusivo. Ahora, la cantante se encuentra enojada consigo misma por pensar que ver este contenido a temprana edad estaba bien.

«Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía», agregó.

Y haciendo alusión a su problema, Billie Eilish tiene en su repertorio la balada «Male Fantasy», en donde la historia trata de que esta sola en casa y se distrae con la pornografía mientras recuerda una relación rota. Esta canción se encuentra en su segundo álbum «Hapier Than Ever».

