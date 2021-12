VIDEO /Se burló del cártel michoacano y fue “levantado”, explica en video

REDACCIÓN / GRUPO MARMOR

Morelia,Michoacán.- El jugador Alexis Cervantes, fue localizado junto con el taxista el día de ayer, 29 de diciembre, existe una grabación donde da detalles del por qué fue secuestrado.

Misma ropa con la que fue localizado, se filtra un video donde asegura que le gusta la fiesta, la cocaína y por burlarse de los cárteles de Michoacán Cervantes fue privado de su libertad.

El 21 de diciembre, el basquetbolista profesional y el taxista Marcos Sandoval desaparecieron cuando se estaban dirigiendo de Los Reyes a Guadalajara. Ayer la Fiscalía General del Estado Michoacano informó que fueron encontrados en el municipio de Venustiano Carranza, ambos sujetados a un árbol y con lesiones físicas.

Aún se desconoce si fue obligado a grabar el video difundido, ahí se declara que no esta en buenos pasos y que se ha sacado fotografías con armas y la mafia de Sinaloa, posteriormente pasa a dar detalles delictivos de un familiar suyo que esta a la orden de un sujeto llamado el Chapito Isidro en Sinaloa.

“Un día hablamos (con el primo) y nos fuimos a tomar, me gustó el desmadre, me gusta el desmadre, me encanta la cocaína… Ese es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, el video, por comentarios en los cuales me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán como si yo fuera alguien pesado, lo cual soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol que quiso demostrar algo que no es…”.

Amarrado en una silla, siguió a decir que presumía mensajes en lo que había descuartizado gente y que no podía dormir.

“Y pues es el motivo por el que estoy aquí, no es porque yo sea algo bueno, estoy 100 por ciento consciente, tengo días aquí y se los digo sinceramente que acepto el castigo y la lección, la tomo, porque toda la vida he sido así”.

