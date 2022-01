Rafael Caro Quintero sólo trafica mariguana para sobrevivir; funcionarios federales

REDACCIÓN / GRUPO MARMOR

Morelia,Michoacán.- El imperio de Rafael Caro Quintero se terminó, por lo que ha dejado de ser un capo del narcotráfico, ya que ahora su “pequeño” grupo mueve mínimas cantidades de droga para sobrevivir, revelaron funcionarios del gobierno federal.

El ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil,dijo que “mucha gente dice que (Caro Quintero) está trabajando con el cártel de Sinaloa”, pero advirtió que eso no es cierto, porque no lo necesitan. “Si ellos (el cártel de Sinaloa) incorporaran a Rafael Caro Quintero, pues eso les va a calentar” la plaza, explicó. Los funcionarios del gobierno federal consultados aseguraron que el prófugo de la justicia no forma parte de algún cártel y saben que se oculta en la Sierra del estado de Sinaloa, después de haber sido liberado en agosto de 2013, tras cumplir 28, de 40 años de cárcel.