Video| “Carlos Rivera es un prepotente”

Carlos Rivera, famoso cantante y ex integrante de La Academia, fue severamente señalado, luego de que una joven usuaria de TikTok asegurara que el actual novio de Cynthia Rodríguez es una persona prepotente con sus fans.

¿Por qué lo dice? Según contó la joven – Eva Ramírez- el intérprete parece a simple vista ser una persona encantadora, pero una vez que está frente a los fanáticos se comporta de distinta manera. Aseguró que lo conoció junto a sus compañeros de escuela y en presencia de Yuri y Omar Chaparro.

La tiktoker originaria de Tlaxcala aseguró -en un video que rápidamente se volvió viral- que tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Rivera en el programa “¿Quién es la Máscara?”, en donde acudió con sus compañeros de escuela como público invitado.

“Hace un tiempo, una amiga me etiquetó en un video en el que una señora explicaba su experiencia con un famoso que la había decepcionado mucho y yo viví algo parecido con este sujeto de aquí (se refiere a Carlos Rivera), que yo no voy a decir que no está guapo, que no canta bien.

La verdad es que sí, y es mi paisano pero resulta que aproximadamente hace dos años por parte de la escuela nos llevaron a la grabación de ¿Quién es la Máscara?’

Era la primera temporada y era la grabación del primer episodio y dentro del panel de investigadores estaban Yuri, Consuelo Duval, Adrián Uribe, Carlos Rivera y Omar Chaparro que conducía”, contó la joven.

“Ya que por fin estábamos adentro, Omar Chaparro presentó a los investigadores y fueron entrando uno por uno y después, para convivir con el público preguntó de dónde éramos, pero desde que entraron, todos entraron con una actitud bien chida, pero él (Carlos) llegó un poco fresa y cuando Omar preguntó de dónde éramos gritamos bien emocionados que de Tlaxcala porque creómos que él se iba a emocionar también. Omar hizo un comentario a él, diciéndole, ‘aquí están tus paisanos. Cántales algo’, como para amenizar el ambiente”, contó Eva.

