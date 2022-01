Incertidumbre en estancias infantiles michoacanas ante falta de presupuesto

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán tiene un adeudo de 60 millones de pesos con la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, pese a la solicitud de reasignación presupuestal del 2021. Para este 2022, las estancias michoacanas no tienen claridad del presupuesto para el año y por parte de las autoridades no hay claridad sobre el tema.

Lo anterior fue denunciado por Lizzeth Villalobos, de la asociación nacional con representación en Michoacán a través de 35 estancias:

“Queremos que nos aclaren qué ha sucedido con ese presupuesto que no se ha entregado desde el 2021 porque ya estaba reasignado y estamos pidiendo la transparencia y que se entregue ese recurso para la niñez, los recursos se van a todo menos a los ciudadanos y sobre todo a los niños de 0 a 4 años. También queremos saber qué va a pasar en este 2022, no nos han dicho cuánto se presupuestó y queremos esa claridad con el gobierno del estado”.

Mencionó que el gobierno, en un ánimo político, intenta desacreditar la labor de las estancias infantiles, pese a que cumplen con todas las normas nacionales e inter para su operación, y antes que apoyar estos espacios a nivel estatal, busca canalizar a niños menores de 4 años al DIF, Secretaría del Bienestar o de Desarrollo Social, lo que no aporta a la formación.

“Es absurdo que quien no está dando políticas públicas que se implementen en el desarrollo de la niñez en la primera infancia nada más esté criticando el trabajo que nosotras venimos desarrollando y no lo vamos a aceptar, así como no vamos a aceptar que no se reasigne lo que se debe que son más de 60 millones de pesos”.