Lo que tiene AMLO es una gripa pedorra: Mexicanos por la Verdad

México.- Alrededor de 30 personas del grupo “Mexicanos por la Verdad”, se manifestaron sin cubrebocas y sin ninguna medida de sana distancia, afuera de Palacio Nacional contra la campaña de vacunación del gobierno federal y las medidas sanitarias, pues afirmaron que es una violación a los derechos humanos.

“Nos quieren someter, están destruyendo nuestros cerebros. No nos pongamos el bozal, no dejemos que pisoteen nuestros derechos, incluso cuando queremos entrar a una tienda y no nos dejan comprar porque no me puse el maldito gel, no me dejé tomar la temperatura o el idiota del policía bancario no me dejo entrar porque no me puse el bozal. Eso es discriminación totalmente”. refirieron.