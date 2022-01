Si no tienes éstos síntomas no te hagas prueba de Covid

El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, Vocero de Atención de Emergencias de la UNAM, indicó cuáles son los criterios para realizarse una prueba de antígenos para detectar al Covid-19, ya que, con el surgimiento de ómicron y el alza de contagios, la demanda de este servicio se ha saturado y, en muchas ocasiones, se lleva a cabo cuando no es necesaria. Por ello, el médico cirujano señaló que los test han sido pensados para diagnosticar si una persona padece o no la enfermedad y no, especialmente, para justificar una incapacidad laboral o como requisito para regresar a las escuelas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en ciencias bioquímicas expresó que la escasez de pruebas para diagnosticar el Covid-19 deriva en que la población no ha hecho caso a los criterios que dictan quién debe y quién no debe realizarse una prueba: “el problema es que nadie los respeta, esto es lo que pone en aprietos la disponibilidad de las pruebas”, detalló.

El comisionado para la Atención de la Emergencia Coronavirus agregó que las pruebas rápidas deben llevarse a cabo cuando una persona presenta síntomas compatibles con el Covid-19, como tos, fiebre, dolor de cabeza y garganta, así como disminución del gusto y el olfato, y ataque al estado general. Si se presentan tres de estos síntomas o más -recalcó el experto- es el momento para realizar un test, pero si sólo se presenta una de estas molestias no se trata, necesariamente, de coronavirus; mucho menos si no se presenta sintomatología alguna.

