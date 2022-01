Michoacán es un estado fallido: alcalde de Angangueo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que fuera anunciado como vicecoordinador de alcaldes michoacanos de Movimiento Ciudadano, Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de Angangueo, aseguró que Michoacán es un estado fallido por la inseguridad que permea a la entidad.

Y es que en la rueda de prensa llevada a cabo esta mañana, los representantes de los medios de comunicación insistieron en el tema de la seguridad, la coordinación entre los municipios de MC y el gobierno en la materia, y la violencia que se vive en esos seis municipios.

Al finalizar el encuentro con los medios, Sánchez Sánchez, reconoció la inseguridad, por lo que catalogó a la entidad como un “estado fallido”:

“Michoacán es un estado pobre, es un estado que no tiene ahorita dinero. Todo lo que venga de recursos va a ser de la Federación. Puedo decirlo -a lo mejor me voy a aventurar-, es un estado fallido como Guerrero, precisamente por todos estos temas que ustedes están tocando de inseguridad, eso no deja avanzar a un estado. Tenemos estados modelos que han hecho bien las cosas y es como están saliendo a adelante, pero si nosotros no hacemos las cosas cada uno de la misma manera no podremos”.