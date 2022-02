VIDEO | Así canta en vivo Bad Bunny ¿decepcionado?

Bad Bunny es sin duda uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, sus canciones superan los millones de reproducciones y ha colaborado con artistas como Residente, Snoop Dogg, Daddy Yankee, entre otros. Recientemente anunció su “World’s Hottest Tour” y las redes sociales se encendieron por su regreso a México y algunos otros países de Latinoamérica.

El conejo malo dio a conocer que visitará el Estadio Azteca y el Estadio BBVA durante el mes de diciembre, hasta el momento se desconocen los precios de las entradas, sin embargo, algunos ya comienzan a cuestionar su asistencia. En otros países ya comenzó la venta de boletos, por lo que seguidores del reggaetonero realizaron una conversión a pesos mexicanos, de acuerdo a sus estimaciones los precios irían desde los 480$ a hasta los $3,980 pero la cifra no ha sido confirmada; falta poco para la preventa para el Estadio Azteca que comenzará el 8 y 9 de febrero.

En TikTok fue compartido un vídeo de Bad Bunny interpretando una de sus canciones más famosas en vivo y más de uno asegura que le decepcionó su participación. A pesar de que la gente que se encontraba en el concierto se le ve animada cantando junto a él, en redes sociales no dudaron en lanzar sus críticas. “gracias por mostrarme como canta, así ni gasto mis 1700$”, “no tengo dudaaas, estoy seguro que no lo haré”, “Ya no se si quiero ir jajajaja”, “Canto mas chingon yo cuando me baño que este wey! Nomas que sin brincos”, “Solo veo un chingo de gente brincando mientras un wey desafinado intenta cantar”, “Chale soy fan de bad Bunny, pero tengo el miedo de que no cante las canciones con sentimiento:( y las cante fuera de armonía como esta canción” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el video publicado.

