“Acciones de Adriana Hernández entorpecen los procedimientos legislativos”, acusa Fidel Calderón

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, acusó a la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez, de entorpecer los procedimientos legislativos con acciones como el ausentarse del edificio legislativo o no contestar llamadas durante procesos de trabajo intensos en las Comisiones.

Al respecto, señaló que en diciembre la presidencia del Congreso de mantuvo cerrada en fechas cuando las Comisiones Unidas de Presupuesto y de Hacienda analizaron y realizaron los respectivos dictámenes para el desahogo de las leyes de ingresos municipales y de la Ley de Hacienda para el Ejercicio Fiscal 2022 de Michoacán, situación que dijo, retrasó el proceso para subir dichos temas al Pleno.

“Se buscaba a la presidenta y no respondía llamadas para darle cause a todo esto, hubo algunas dificultades y retrasos. Acciones como esas que entorpecen los procedimientos legislativos y al final del día es la ciudadanía la que resulta afectada si no hay leyes que se expidan de manera oportuna que estén a tiempo si no se agotan los procesos a tiempo, el impacto es en la sociedad”.