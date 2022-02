Enfocar seguridad en temas urgentes y no en evitar toma de vías, llama Margarita López

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Al considerar qué la cantidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en las vías del ferrocarril de Caltzontzin, es excesivo, la diputada local Margarita López Pérez, hizo un llamado al gobierno de Michoacán, para que enfoque los trabajos de las fuerzas castrenses en los temas urgentes de inseguridad como lo son la cantidad de homicidios diarios en Michoacán.

La diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXV Legislatura, mencionó como una solución “un poco de más mano dura” en Uruapan, ante los varios intentos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para la toma de las vías de comunicación férreas, pero no la permanencia de la cantidad de elementos que se mantienen en Uruapan.

Aunado a lo anterior, aseguró que los policías y soldados que se mantienen en Caltzontzin están en malas condiciones por la falta de comida y las horas de trabajo, además de los enfrentamientos que han tenido con la CNTE.

“Ahí se podría dejar a un grupo más pequeño; no es posible que esos policías tengan más de una semana sin descansar, es deplorable. Se filtraron fotos donde los pobres están sentados, dormidos en alguna cubeta, en piedras están dormidos en el día porque su cansancio es muchísimo, son seres humanos y al parecer no les están dando los alimentos adecuados, no están durmiendo. un elemento en esas condiciones es un tiro seguro un elemento en estas condiciones es un elemento que no te va a rendir al 100%”.