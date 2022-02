Es un pobre imbécil, Adame a Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante están en la polémica después de que el periodista interpusiera una demanda en contra del actor por extorsión. No es un secreto que desde hace varios meses ambos se “declararon la guerra”, pero en esta ocasión ha escalado a instancias legales. Tras darse a conocer que Gustavo Adolfo Infante había denunciado a Alfredo Adame, el actor no tardó en reaccionar y fue por medio de una entrevista con El gordo y la flaca que dio unas declaraciones.

Alfredo Adame se defendió y dijo que las acusaciones que ha hecho el periodista sobre él, son falsas y negó tener nexos con el narcotráfico o haber lavado dinero. “Yo creo que a éste ya el alcoholismo y la drogadicción le están haciendo mucho daño. Me tiene sin cuidado los cargos”. Por otra parte, Alfredo Adame arremetió en contra de la familia de Gustavo Adolfo Infante y aseguró que la mamá del periodista era bruja.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían y la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo y tengo quien lo cuente”.

Aunque la mamá de Gustavo Adolfo Infante es una señora de la tercera edad, Alfredo Adame contó que no le importa y que tiene testigos de lo que dice de la madre del periodista. “Yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue, eso no le quita a la señora nada. El que tiene un pasado negro no soy yo, eres tú y se lo demuestro. Hay fotos de la pocilga y de los informantes, pero yo no tengo que demostrar nada y en este país existe la libertad de expresión, el que se ríe se lleva, es un pobre imbécil, es un pobre naquito”, dijo.

