Pacificación de Michoacán no se logra en 15 minutos: Bedolla

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que la estrategia de seguridad para la entidad, no contempla el aseguramiento de cabecillas del crimen organizado pues se trata de un tema estructural.

Sí bien el mandatario negó que haya un tiempo establecido para la pacificación del estado, reconoció que hay avances significativos en la zona de la Tierra Caliente, esto luego de la entrada masiva de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano al municipio de Aguililla asolado durante meses por las células delictivas.

“Tenemos que pensar que es un tema estructural, no es un tema de objetivos, eso no da ningún resultado sino al contrario es un tema integral. No hay tiempo para la pacificación yo lo he dicho, y lo recalcó no son temas de 15 minutos, es un tema de trabajo, de disciplina, de constancia para lograr resultados”.