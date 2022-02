¿Infidelidad? otra posible causal de la separación de Nodal y Belinda

La ruptura amorosa entre Belinda y Nodal se ha vuelto uno de los temas más hablados dentro de la farándula, pues su repentina separación ha generado especulaciones, opiniones y hasta comentarios en contra de ambos.

¿Por qué se acabó el amor entre Belinda y Nodal?

Aunque hay varias teorías sobre la ruptura, entre ellas una supuesta petición de Belinda para un préstamo de millones de pesos para pagar al SAT, recientemente surgió una nueva posibilidad: Nodal visitó la casa de su ex novia María Fernanda. ¿Es cierto? Te contamos lo que sabemos. Fue en el programa ‘Ventaneando’ en donde se dieron a conocer varios detalles sobre la visita que hizo Nodal a la casa de su ex novia María Fernanda cuando aún sostenía una relación amorosa con Belinda.

De acuerdo con ‘Ventaneando’, Nodal acudió a la casa de su ex pareja María Fernanda mientras Belinda estaba de viaje en Nueva York, lo que podría haber sido la causa de su enojo y separación. “Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó Pati Chapoy.

Asimismo, en redes sociales también se difundieron algunas imágenes de prueba en las que supuestamente se comprueba que Nodal estuvo en la casa de su ex pareja. En una foto aparece el cantante sentado en un sillón, cubriéndose la cara, mientras que su ex cuñado sólo se le ven sus tenis y pantalón.

NODAL DE VISITA A CASA DE SU EX

QUÉ BUENO QUE BELI DECIDIÓ TOMAR SU CAMINO Y DEJAR A ESTE INMADURO POCO HOMBRE

