“Destrucción de Estatua Los Constructores, un dolor muy feo porque nunca hizo daño”: Autor

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para el maestro José Luis Padilla Retana, autor del monumento “Los Constructores”, detalló su sentir cual vio el momento en el que su obra fue destruida a punta de martillazos el pasado lunes por un grupo de comuneros del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM)

Entrevistado por Grupo Marmor, reconoció sorpresa y dolor, especialmente porque asegura, su escultura no tenía el propósito de ofender a nadie, sino de enaltecer a quienes edificaron a Morelia desde sus orígenes.

“Fue una sorpresa muy fuerte, un dolor muy feo y un montón de sensaciones de tristeza, angustia y ya no sabía qué decir, se me hacía un nudo en la garganta porque no lo hicimos con el afán de molestar a nadie. Ellos -los alarifes- fueron fuente de trabajo, le dieron trabajo desde 1500 hasta la fecha. No estamos ofendiendo a nadie”.