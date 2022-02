Liberan a Roxana, estaba presa por matar al hombre que la violó

La joven Roxana Ruíz Santiago quedó en libertad tras nueve meses en prisión preventiva por matar al hombre que la violó.

La colectiva Nos Queremos Vivas Neza informó por medio de redes sociales que la joven de origen oaxaqueño llevará el resto de su proceso en libertad.

En la última audiencia llevada a cabo el día de ayer 15 de febrero en los juzgados de los penales en Neza Bordo, Estado de México, el Juez de Control dictaminó que Roxana podía continuar su proceso penal fuera de prisión”, agregó.

El juez resaltó que el cambio de las medidas cautelares no deja en estado de indefensión a las víctimas u ofendidos, no prejuzga los hechos, ni afecta sus derechos.

Una carta escrita por Roxana y difundida por el Colectivo Nos Queremos Vivas Neza relata que la noche en que ocurrieron los hechos, el 8 de mayo de 2021, la joven platicó con una amiga suya en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl.

Sinaí, un sujeto que trabajaba en una tienda de abarrotes y a quien la joven solo conocía de vista, se unió a la charla y se ofreció para acompañar a Ruíz a su casa.

Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó.