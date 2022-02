SEE ignora problemática en la escuela Libertad en Morelia, padres de familia exigen ser atendidos

Miriam Meza / Grupo Marmor

A casi tres semanas de haber tomado la escuela primaria “Libertad” ubicada en la colonia Vicente Guerrero de Morelia y a 2 semanas de que los niños tomen clases presenciales en la calle, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) presuntamente ha ignorado la situación que aqueja a dicha institución educativa, por lo que una vez más los padres de familia, ya molestos exigieron ser atendidos.

Desde el 9 de febrero, algunos padres de familia decidieron tomar la institución tras la violencia física y verbal que dos maestras ejercieron hacia alumnos de cuarto año de primaria, exigiendo su despido inmediato.

Michel Valdez, madre de familia señaló que han sido ignorados por parte de la Secretaría de Educación, quienes no siquiera se han acercado para ver que es lo que está pasando, por lo que una vez más presentarán un escrito.

Mencionó que han intentado comunicarse con la supervisora Rosa Villanueva, sin embargo, no ha respondido a las llamadas telefónicas, mientras que el jefe de sector, Matías dijo no tener la capacidad de resolver la problemática.

Cómo madre de familia Michel aseguró que no es justo lo que están viviendo, pero que tampoco se puede dejar pasar una situación tan grave como la agresión de maestro hacía un alumno.

“Yo estoy esperando a que si nos den solución, no podemos dejar las cosas así, no podemos permitir que tengamos maestros que agredan a los niños y que todo quede como si nada hubiera pasado, porque las maestras tengan protección del sindicato o de personas más arriba”.

Su hija, de cuarto año no ha querido regresar a clases presenciales por miedo, después de haber recibido gritos e insultos por parte de su maestra.

Por parte Karen Yuruen, quien también tiene a su hijo en cuarto de primaria, se dijo desesperada al no recibir una solución o respuesta por parte de las autoridades.

“Ya estamos desesperados de que no nos de una solución, queremos que nos den una solución, que nos digan si se va a resolver esto o que nos digan que definitivamente no hay solución, pero no se nos han acercado, no nos dicen nada, no hay respuesta de ellos”.