Lupita Nyong no se considera ser mexicana

La actriz Lupita Nyong, no se considera mexicana y al dar tal testimonio causó molestias en el público.

Lupita Nyong es una actriz de Hollywood que ya ha tenido participaciones con DC y formó parte del elenco de Black Panther, además ganó un Oscar por la película 12 años de esclavitud.

Lupita, nació en Ciudad de México, pues sus padres eran refugiados de Kenia en ese entonces, y le dieron el nombre de Guadalupe.

A los 16 años de edad la actriz volvió a México, exactamente en Taxco y allí aprendió a hablar español.

Fue en una entrevista que negó ser mexicana:

“La gente nos detenía y nos tomaba fotos sólo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura”.

