VIDEO | Detienen a Eduardo Capetillo Jr.

Eduardo Capetillo Jr, hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, fue detenido en la Ciudad de México por presuntamente, viajar a exceso de velocidad en su motocicleta.

El video de su detención causó polémica, ya que no fueron policías de tránsito los que le marcaron el alto.

En el live transmitido por el hijo de los famosos, los oficiales le aseguran que iba sin placas, invadiendo los carriles del Metrobús, y que se dio a la fuga.

Sin embargo él responde que fueron ellos quienes lo orillaron para que circulara allí, que la placa se cayó y que en ningún momento se dio a la fuga.

«Ustedes se me cerraron, usted no me puede detener. No me pueden parar porque usted no es tránsito. Pido apoyo a la Alcaldía porque usted no me puede parar. Estoy aquí en Reforma, me están parando unos policías de manera ilegal», se escucha reclamar en la grabación a Capetillo.

Por los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo a la altura de Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc, ni la familia del joven de 27 años, ni las autoridades se han manifestado.

Además hasta el momento se desconoce en qué terminó el asunto.

