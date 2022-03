AMLO reconoce que la regó con ‘madruguete’ a Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador acepta haber cometido un error al adelantar la información del Banco central y decir que se incrementara la tasa de interés.

Algunas de las declaraciones del mandatario fueron “Ayer le ofrecí disculpas a la Gobernadora del Banco de México y los vicegobernadores, ellos entendieron que fue un error de mi parte”.

Además de que se le preguntara “¿Violento la ley ?”, a lo que contestó “Si, la ley del Banco de México, pero la Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo del Banco de México y me informaron y di a conocer este resultado”.

Sin embargo, criticó a los “tecnócratas corruptos” por crear el escándalo.

“Pero como todo lo que hacemos se cuestiona ‘son delitos muy graves’, cuando le roban al país nadie dice nada”, dijo el administrador en una rueda de prensa en las instalaciones del Distrito Militar 24 de la ciudad.

El ministro de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien es miembro de la Comisión Bancaria, le informó en la noche de este miércoles la decisión del organismo autónomo de subir la tasa de interés del 6 por ciento al 6,5 por ciento, dijo.

Reiteró que lo más importante es respetar la autonomía del Banco de México, porque él no es Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, “yo voy a intervenir en los asuntos de Banxico, todos deben ver ellos tengo tres principios, no mentir, no robar, no traicionar, y los sigo todos, porque no soy hipócrita, digo no participo, no participo”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...