Como Dora la Exploradora hay que buscar promoción de revocación de mandato: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene una postura facciosa en contra de su presidencia.

El titular del Ejecutivo Federal mostró la fotografía de un pequeño anuncio del INE colocado en una pared llena de grafitis, por lo que dijo que para poder verlos se debe buscarlos a fondo y citó el programa animado para niños, Dora la Exploradora. “Hay que buscar los avisos estos como Dora la Exploradora”.

López Obrador criticó a los opositores que se dedicaron a invitar a la gente que no fuera a su jornada de Revocación de Mandato que sucederá con fecha de domingo 10 de abril.

El presidente: “¿Por qué no promover que la gente decida? no hay que tenerle miedo al pueblo. Cuando nos postulamos no pensábamos que íbamos a ganar, tuvimos que ir abriendo la brecha, no había hábito democrático, se hace el camino al andar” declaro en su popular “mañanera”.

AMLO cita el ejemplo de participación democrática en Uruguay, que realizó un referéndum para buscar la opinión de los ciudadanos sobre cambiar la ley. “No tienes que tener miedo de la gente, hay verdaderos demócratas por ahí”.

Agregó que sabía que la Cámara de Diputados y senadores estaban a favor de hablar de revocatoria, y resaltó que si el tribunal electoral fuera a prohibir deliberadamente el tema, debería examinar qué impacto tiene y qué prevalece.

