Maestros sin capacitación tecnológica previo a la pandemia por Covid-19

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Durante la pandemia por Covid-19 los maestros, principalmente de nivel básico, se enfrentaron a la tecnologica de un día para otro al suspenderse las clases presenciales y entrar en la dinámica virtual, lo que significó un enorme reto, pues la mayoría no contaba con una capacitación para llevar a cabo.

En rueda de prensa para presentar el Coloquio de Actualización Docente “Una Mirada a la Educación en la Nueva Realidad”, el director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, Jorge Vargas Ramírez afirmó que fue complicado transitar hacía ese esquema, ya que además del manejo de la computadora fue necesario entender en uso de las plataformas como Meet, Zoom, Class Room, por mencionar algunas para poder continuar con el ciclo escolar.

Aunado a esta situación, Vargas Ramírez señaló que tanto maestros como alumnos carecían de señal de internet, mientras que otros no tenían de computadora o un teléfono inteligente para poder dar o recibir las clases virtuales..

Ante está situación, el director de la normal urbana mencionó que la Secretaría de Educación del Estado (SEE), sería la encargada de dar las capacitaciones y ver qué los maestros cuenten con las herramientas necesarias para hacer su trabajo, sin embargo, esto no sucedió por lo que cada institución educativa tuvo que ver la forma de llevar a cabo de la mejor manera las clases virtuales.

“Viene un reto y un desafío para los maestros también, porque sabemos que nosotros, no nacimos, no crecimos con las tecnologías, fue un reto para poder apoyarnos entre todos y poder trabajar en alguna plataforma las actividades de los programas, fue muy complicado también para los alumnos porque no todos en sus lugares de origen tenían señal de internet o no contaban con una computadora, que fue también un problema muy grande para poder tener estás herramientas”